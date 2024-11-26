Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Kasım 2024 16:51
Belediyelerden memur kadrosu karşılıklı geçiş işlemi

Değerli arkadaşlar belediyelerde 657 sayılı kanun kapsamında memur kadrosunda görev yapanlardan karşılıklı yer değiştirme kapsamında yada naklen atanma düşünenler burada talep belirtirler ise daha kolaylaşır diye düşünüyorum. lütfen talebi olanlar nerde olduğunu ve nereye geçmeyi düşündüğünü yazabilirmi teşekkür ederim.

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