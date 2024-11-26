Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Kasım 2024 17:25
Kursan isim silinmesi

Gbt kursuna katılacaktım ismim bildirilmişti ancak ismim nedenini bilmediğim şekilde silinmiş herhangi bir soruşturma vs bir durumum da yok neden olur acaba bilgisi olan var mı


Brse
Aday Memur
26 Kasım 2024 18:33

Torpilli biri geldi. Onu yazdılar .seni sildiler . Bu kadar basit


Le3434
26 Kasım 2024 18:51

Sebebini de söylemiyorlar

Toplam 2 mesaj

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