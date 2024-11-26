Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Kasım 2024 17:25
Kurstan ismimin silinmesi

Gbt kursuna katılacaktım ismim bildirilmişti ancak ismim nedenini bilmediğim şekilde silinmiş herhangi bir soruşturma vs bir durumum da yok neden olur acaba bilgisi olan var mı


Brse
Aday Memur
26 Kasım 2024 18:33

Torpilli biri geldi. Onu yazdılar .seni sildiler . Bu kadar basit


Le3434
Aday Memur
26 Kasım 2024 18:51

Sebebini de söylemiyorlar


Brse
Aday Memur
27 Kasım 2024 06:59

Torpilli birini yazdık demezler. Öyle uygun görülmüş deyip konuyu kapatirlar

Le3434, Dün

Sebebini de söylemiyorlar


Le3434
Aday Memur
27 Kasım 2024 10:20

Gbt sorgu yetkisini de geri aldılar ama

Toplam 4 mesaj

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