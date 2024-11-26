Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Kasım 2024 17:27
Belediyeler arasi gorevlendirme

Kadrom zabita memuru yeni bir belediyeye secim yapilana zabita islerini yurutmek icin kaymakam baskan olmak uzere gorevlendirildim. Bu durumunda vekalet ucreti alir miyim

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