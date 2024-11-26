Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Kasım 2024 17:44
MEMURLAR HANGİ SINAVLARDA GÖZETMENLİK YAPABİLİR

BAŞVURSAK ÇIKIYOR MU BİLGİNİZ VAR MI BU KONUDATEŞEKKÜRLER


emeklisandıgıı
Aday Memur
26 Kasım 2024 17:44

CEVAP YAZARSANIZ SEVİNİRİM ÇOĞU ZAMAN OKUNUP GEÇİLİYOR, TEŞEKKÜRLER ::)

Toplam 1 mesaj

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