KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Kasım 2024 18:08
BOY SORUNU

166 boyundayım ne polisliğe ne de bugün açılan astsubay ilanına başvurabiliyorum. Tanıdık polis bir ağabeyimiz boya çok dikkat ediliyor dedi. Çok kararsız kaldım başvurup başvurmamakta. Spor yapmaya başlamıştım yeni yeni fakat hevesim kursağımda kaldı. Daha önce boy ölçümüne giren var mı gerçekten çok mu detaylı bakılıyor ona göre başvurup başvurmayacağım?

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