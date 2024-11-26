Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2024 18:20
Çoçuk yardımı
Yeni çoçuğum oldu. Eşim ve ben öğretmeniz. çoçuk yardımı için yapmam gereken işlemler nedir. Bilgisi olan varmı arkadaşlar. Teşekkürler

fenogretmeniyim
Şube Müdürü
26 Kasım 2024 18:29

https://www.youtube.com/watch?v=72vw2oaP9QI

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