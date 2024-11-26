Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Kasım 2024 18:23
konya mı karaman mı
arkadaşlar kısmetse tayinciyiz önümüzdeki sene ev, okul, iş, görev yoğunluğu, çocuk servisi konusunda ki düşünceleriniz nelerdir

Brse
Aday Memur
26 Kasım 2024 18:32

Karaman. Çok ucuz bir şehir


ozerrrr
Şube Müdürü
26 Kasım 2024 19:09
karamanda görev yapan var mı
Toplam 2 mesaj

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