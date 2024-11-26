Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2024 18:25
memur olarak calısp da ogretmenlik kzananlar

arkdaslar genclik ve spor bakanlgında buro pers olrak calısıp da kocaeli gsb bu arada ogetmnlik kazanarak istifa edeck var mı lutfen eger bılen veya bır duyum alan varsa lutfen yazablirmi ınanın bızler de 1 yıldr bekliyoruz bır umut...

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