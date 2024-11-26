Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Kasım 2024 18:42
Çevre ve Karbon Salınımı Hakkında Anketimize Katılır mısınız?

Merhaba,

Hacettepe Üniversitesi Genel Psikoloji yüksek lisans öğrencisiyim. Tez çalışmam kapsamında hazırladığım ankete katılımınızı rica ediyorum. Araştırmam, iklim değişikliği, çevre davranışları ve karbon salınımı konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Anket tamamen anonim olup, doldurması yalnızca birkaç dakikanızı alacaktır. Katkılarınız benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ederim!

Anket Linki: https://www.psytoolkit.org/c/3.4.6/survey?s=JLmSr

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