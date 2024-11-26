Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Kasım 2024 18:44
Çevre Hakkında Anketimize Katılır mısınız?

Merhaba,

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kıymetli mensuplarına en içten saygılarımı sunuyorum. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir özveriyle görev yaptığınızın farkındayım ve bu değerli emekleriniz için sonsuz teşekkür ederim.

Ben, Hacettepe Üniversitesi'nde Genel Psikoloji alanında yüksek lisans yapan bir öğrenciyim. Tez çalışmam kapsamında iklim değişikliği ve çevreye yönelik tutumlar üzerine bir anket hazırladım. Sizlerin de fikirlerinize başvurmak, çalışmama değer katacaktır.

Anket tamamen anonimdir ve yalnızca birkaç dakikanızı alır. Katılımınız benim için büyük bir önem taşıyor. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Anket Linki: https://www.psytoolkit.org/c/3.4.6/survey?s=JLmSr

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