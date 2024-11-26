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Editörler : supporters.


26 Kasım 2024 19:10
Y.D Bahis cezası hangi tarih baz alınır

merhabalar dostlar y.d bahis oynama nedeniyle bugün ifade verdim ve oynadığımı kabul ettim ödemeyi kripto ile yapmama rağmen türk borsası olduğu için tespit etmişler para yatırma tarihim 2021 gözüküyor ancak 2024 yılı için ceza miktari 57 bin tl gözüküyor ben 2021deki ceza miktarina(11 bin tl) göre mi ceza yerim yoksa 2024 mü birde tebligat ne zaman gelir acaba eve forumda bir çok konu gördüm bununla alakalı ama net bir cevap bulamadım

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