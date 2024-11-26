KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Kasım 2024 19:17
Koldaki ben polisliğe engel midir?

Herkese merhaba. Kolumda bileğimle dirseğim arasındaki mesafenin tam ortasında fasulye tanesinden biraz küçük koyu kahve renginde bir ben mevcut. Acaba bu polislik için bir engel çıkarır mı? Şimdiden teşekkür ederim.

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