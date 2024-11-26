Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


26 Kasım 2024 19:23
diyanet işleri uzman yardımcılığı 2024

diyanet işleri uzman yardımcılığı yazılı sınavına girecek veya girmiş arkadaşlar yardımcı olabilir mi

Çok Yazılan Konular

2025 hac mülakatıİslam dininde imam diye bir meslek ve geçim yoktur.Emekli arasındaki maaş farkı17 yaşındayım imam olabilirmiyim? Çok mühim bir konu cevablarsanızMüftülerin sınav yapması2008 sonrası memur olanlar dikkat emekli maaşınız çok düşük olacak

Sözlük

sözlükte açtığım ilk konu 3 Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1 gelmezsen gelme 1 yargı dağıtmak 1 kaltak 2 elalem 2 ev topuzu 1 kamuda tüm taşeron işçilere kadro müjdesi 3 aile bağları 1 moralin bozulması 3

Son Haberler

Yeniden Refah'tan asgari ücret çağrısıÜçlü Danışma Kurulu toplanacakYılmaz ile Şimşek'ten, İSO ve İTO'ya ziyaret'Kamuda çözülemeyeceği düşünülen birçok konu çözüme kavuşturuldu'UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek ve Lale Orta'ya görev

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi