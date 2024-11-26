Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


26 Kasım 2024 19:51
Depresyon için doğal yollar var mıdır?

Merhabalar,

Yaklaşık birkaç senedir depresyon sıkıntısı çekiyorum kendimi yalnız hissediyorum,biryerlere ait hissedemiyorum sürekli herkesten uzaklaşıyorum bazen atak geçirip kalp çarpıntıları yaşıyordum... sonra psikiyatristte gittim bana adını söylememin etik olmadığını düşündüğüm birkaç ilaç verdi 1 sene civarında kullandım gerçekten faydalıydı ama beni ruhsallaştırıyordu sürekli boş boş etrafa bakıyordum insanları dinliyemiyordum ve bundan çok geri dönüş aldım bende ilacı bırakma kararı aldım ve bi süre öyle devam ettim tekrardan aynı sıkıntıları yaşamaya başladım bu yüzden doğal yollara başvurdum bitki çayı felan içtim bi süre ama nafile ilk başlarda iyi gelsede devamlılığı yoktu. Sonra tekrardan araştırırken Floranbant diye birşeye geldim tamamen doğal olduğunu ve kesinlikle etkisi olduğunu iddia ediyordu ben açıkcası çok inanmadım anneme danıştım annemde denemekten zarar gelmez sonuçta birşey yemiyeceksin içmiyeceksin ilaçta değil doğal olduğunu söylüyorlar bi dene şansını belki iyi gelir dedi bende peki dedim hiç inanmayarak aldım yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum ve şuanlık memnun gibiyim ilerleyen dönemde ne olur bilmiyorum ama ilerledikçe konunun altına not düşmeye devam ederim. Bu ürünü alıp kullanan olursa yada alıpta kullanmışlar varsa yorumlarını bekliyorum veya başka türlü çaresi/yöntemi olan varsa yazarsa güzel olur.

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