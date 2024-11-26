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Editörler : Lanet


26 Kasım 2024 20:36
Askerlik sevk döneminde memurluğa başvurmak

Arkadaşlar merhaba Aralık ayında bedelliye başvurmayı düşünüyorum kafami karistiran konu ise şu Sallıyorum 2025 in Temmuz ayında gitmeyi planlıyorum Aralık ayından temmuz ayına kadar askerlik tecilli mi gösteriyor yoksa sevk döneminde gösterip memurluğa basvurmami engelliyor mu bu durum kafamı çok karıştırıyor ilan bekliyorum o dönem arasına ilan gelirse başvuramazsam diye çekiniyorum açıkçası bilan birisi var mı acaba

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