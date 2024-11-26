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Editörler : alex 10


26 Kasım 2024 20:38
Süper Lig Tahmin Yarışması 14. Hafta

Maç Başlangıcı 29 Kasım 2024 Saat: 20:00

Antalya-Sivas

Samsun-Bodrum

Adana demir-Konya

Alanya-Trabzon

Rize-Kayseri

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Başakşehir-Göztepe

Galatasaray-Eyüp

Fenerbahçe-Gaziantep

Hatay-Beşiktaş

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Amed-Manisa

İstanbul-Iğdır

Çorum-Erzurum

Karagümrük-Esenler

Skor Tahmini: Galatasaray-Eyüp

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