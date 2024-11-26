Üniversite hastanesi diş röntgen

selamlar 88,5 kpss puanım var sağlık bakanlığı daha tercih listesi yayınlamadı ama üniversiteler alım yapmaya başladı Antalya ve Burdur da diş hastanesi kontenjanları var çalışma koşulları yoğunluk zorluk vs nasıldır fakülte nin diş kısmında fikir almak istedim

selamlar 88,5 kpss puanım var sağlık bakanlığı daha tercih listesi yayınlamadı ama üniversiteler alım yapmaya başladı Antalya ve Burdur da diş hastanesi kontenjanları var çalışma koşulları yoğunluk zorluk vs nasıldır fakülte nin diş kısmında fikir almak istedim