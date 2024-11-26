Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2024 20:58
Üniversite hastanesi diş röntgen
selamlar 88,5 kpss puanım var sağlık bakanlığı daha tercih listesi yayınlamadı ama üniversiteler alım yapmaya başladı Antalya ve Burdur da diş hastanesi kontenjanları var çalışma koşulları yoğunluk zorluk vs nasıldır fakülte nin diş kısmında fikir almak istedim

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