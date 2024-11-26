Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Kasım 2024 21:41
PMYO istifa

Merhaba hayırlı akşamlar. Çocukluktan beri hayalim olan polisliği kazandım, okula girdim ancak intibak döneminde ailevi sağlık sorunlarından dolayı istifa etmek durumunda kaldım. Şuanda burslu üniversite okuyorum ancak halen içimde bu meslek kaldı. Allah nasip ederse bir dahaki akademi sınavlarına girişlerimde problem yaşar mıyım? Tekrardan kazanma durumuma engel durum var mı? Şimdiden teşekkür ediyorum.

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