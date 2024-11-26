Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Kasım 2024 21:51
6136 sk hakkında yardım

Arkadaşlar bugün trafikte biri sürekli el kol yapıyordu arandı arandı sonunda dayanamadım aracımda bulunan Thor çekici ile 2 tane adam dövdüm 6136?dan işlem yer miyim ve soruşturma açılır mı? Bilen cevaplarsa sevinirim iyi çalışmalar kıymetli meslektaşlarım.


Nabuco5406
Aday Memur
26 Kasım 2024 21:59

Kardeşim olay basına riayet ederse sıkıntı yaşarsın ama suç aleti incelemeye alındı mı ön ekspertiz raporu düzenlendi mi bunlar çok önemli şuan net bişey söylemek olmaz


JWJW
Aday Memur
26 Kasım 2024 22:03

İskandinav mitolojisine meraklısın galiba, Thor çekici ne alaka beyzbol sopasını filan anlarım da :D

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolis maaşının yetersizliğiİcralık polislerKarakolda çalışmakİcra soruşturmasıTers yönde gitmek trafik cezasına itiraz2. şark söz verildiği gibi kalkacak mı?2024 zam oranlarıTüketici hakem heyeti

Sözlük

Şüphecilik Septisizm 1 Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1 Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 1 erkekler ne ister 5 teyit etmek 1 ateş düştüğü yeri yakar 2 moralin bozulması 3 aile bağları 1 kendi değerini arttırmak 1 sözlükte açtığım ilk konu 3

Son Haberler

Bir kişiye işlem yasağıSüper Lig'den 8 kulüp, PFDK'ye sevk edildiHusumetli ailelerin parktaki silahlı kavgasında saçmaların isabet ettiği 2 çocuk yaralandıTunceli'de izinsiz gösterinin ardından polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandıErdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso'yu kabul etti

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi