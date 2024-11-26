Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Kasım 2024 21:51
Çekiç ile kasten yaralama

Arkadaşlar bugün trafikte biri sürekli el kol yapıyordu arandı arandı sonunda dayanamadım aracımda bulunan Thor çekici ile 2 tane adam dövdüm 6136?dan işlem yer miyim ve soruşturma açılır mı? Bilen cevaplarsa sevinirim iyi çalışmalar kıymetli meslektaşlarım.


Nabuco5406
Aday Memur
26 Kasım 2024 21:59

Kardeşim olay basına riayet ederse sıkıntı yaşarsın ama suç aleti incelemeye alındı mı ön ekspertiz raporu düzenlendi mi bunlar çok önemli şuan net bişey söylemek olmaz


JWJW
Aday Memur
26 Kasım 2024 22:03

İskandinav mitolojisine meraklısın galiba, Thor çekici ne alaka beyzbol sopasını filan anlarım da :D


cnnyrmgrdsm
Aday Memur
26 Kasım 2024 22:17

Soruşturma yersem ceza alır mıyım şef bir söyleseniz :/

JWJW, Dün

İskandinav mitolojisine meraklısın galiba, Thor çekici ne alaka beyzbol sopasını filan anlarım da :D


memuraday-y
Şube Müdürü
26 Kasım 2024 22:39

Silahla adam yaralamaya girer.


Soylu444
Şef
26 Kasım 2024 22:56

6136 SKM ile ilgisi ne ki senin ki kasten yaralama suçu eğer karşının raporu BTM ile düzelmez ise sıkıntı yaşarsın çünkü kasten işlenen suçlar katalog suçlar kapsamında ceza alırsın


cnnyrmgrdsm
Aday Memur
27 Kasım 2024 05:43

Katalog suç Mjollnir?den dolayı mı peki kral

Soylu444, Dün

6136 SKM ile ilgisi ne ki senin ki kasten yaralama suçu eğer karşının raporu BTM ile düzelmez ise sıkıntı yaşarsın çünkü kasten işlenen suçlar katalog suçlar kapsamında ceza alırsın


Srkan112
Aday Memur
27 Kasım 2024 08:03
Pek polise benzemiyorsun ama rapor varsa adli olarak %100 ceza alırsın
Toplam 7 mesaj

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