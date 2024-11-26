Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2024 22:29
Yüksek lisans yapan hemşire

merhaba y.lisans yapan hemşire idari katta mahkeme karari ile çalısabilir mi? Emsal karar var mı? İdari yargıya dava açsak kazanırmıyız?


ruicosta61
Aday Memur
26 Kasım 2024 22:35
y.lisans yapan hemsire eşim çocukları için nöbeti olmayan birimde çalışmak istiyor fakat hastane yönetimi izin vermiyor fakat daha yeni hemsireler idari katta nöbetsiz çalışıyor idari mahkemeye başvursak emsal karar var mıdır???Teşekkürler
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