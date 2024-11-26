Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2024 22:31
Norm fazlası resen il geneli atama
arkadaşlar Kayseri'de maalesef hiçbir kolaylık gösterilmeden herkesi her yere dağıtmışlar. Evli olup eşi de memur olanlar şimdi ne yapacak? bu nasıl bir adalet?

windows7
Şube Müdürü
26 Kasım 2024 22:46
.

windows7
Şube Müdürü
26 Kasım 2024 22:48
sanki oraların boş kalmasının sebebi norm fazlası öğretmenler.. Bunlar vatana millete düşman değilse ben birşey bilmiyorum. kendi sistemsizliklerinin cezasını millete kesiyorlar. neymiş tasarruf tedbiriymiş.. bunların yatacak yeri varsa ..

Braweheart01
Genel Müdür
26 Kasım 2024 23:05

il emri olmadan önce farklı ildelerdi bu öğretmen arkadaşlarımız şimdi özrünün olduğu ile geldiler orada da sanırım evlerinin önündeki okulda çalışmak istiyorlardı ne yapalım devlet bunu yapmadı diye şimdi adalet istiyorlar

yapmanız gereken şu

resen atanan kişiler iliçinde 3 yıla tabii değil her atama döneminde tayin isteyebilir özür gurunda da isteyeceksiniz bu işin yolu bu ve gayet adaletli bence


windows7
Şube Müdürü
26 Kasım 2024 23:06
zaten fazlalık olduğu yere tekrar nasıl özür grubu isteyecek hocam? nokta açık yok bu yerlerde.
Braweheart01, 1 saat önce

il emri olmadan önce farklı ildelerdi bu öğretmen arkadaşlarımız şimdi özrünün olduğu ile geldiler orada da sanırım evlerinin önündeki okulda çalışmak istiyorlardı ne yapalım devlet bunu yapmadı diye şimdi adalet istiyorlar

yapmanız gereken şu

resen atanan kişiler iliçinde 3 yıla tabii değil her atama döneminde tayin isteyebilir özür gurunda da isteyeceksiniz bu işin yolu bu ve gayet adaletli bence


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Kasım 2024 23:38

Adı üstüne fazlalık ne olmasını istiyorsun fazla fazla dursun mu ?

windows7, 1 saat önce
zaten fazlalık olduğu yere tekrar nasıl özür grubu isteyecek hocam? nokta açık yok bu yerlerde.

Braweheart01
Genel Müdür
26 Kasım 2024 23:39

böyle düşünme sistem çok hareketlidir şu an norm çok olur emekli olanlar olur vefat eden tayin ,steyip giden gözaçıp kapayana kdar öyle değişiklikler olur ki sen bile buna inanamazsın

windows7, 1 saat önce
zaten fazlalık olduğu yere tekrar nasıl özür grubu isteyecek hocam? nokta açık yok bu yerlerde.

Gala1010
Aday Memur
26 Kasım 2024 23:52

Hepsinin il emri ile geldiği ne malum, norm fazlası olmak için birçok talihsizlik var, velev ki il emri ile geldi baştan verme o zaman il emrini, herkesin ailesi var , bunlar öğretmen yahu askeri birlik değilki sağa sola sevk edesin yazık günah , 20-30 km bir çok ilçe için günümüz şartlarında tolere edilebilir bir uzaklık, 100 110 km nedir yahu, milletin çoluğu çocuğu var herkeste ehliyet araç yok, birçok şehrimiz için geçerli bazı yerlere yerel firmaların seferleride yok şehirler arası yolcu otobüsleri ilçelerin yanindan geciyor yol üstünde bırakıyor onunda her dk seferi yok, lütfen birşeyler yazarken yaparken hayatın ta kendisinden ve gerçeklikten kopmayalım, önce insan umarım idare bu durumu tekrar gözden geçirir

Braweheart01, 1 saat önce

il emri olmadan önce farklı ildelerdi bu öğretmen arkadaşlarımız şimdi özrünün olduğu ile geldiler orada da sanırım evlerinin önündeki okulda çalışmak istiyorlardı ne yapalım devlet bunu yapmadı diye şimdi adalet istiyorlar

yapmanız gereken şu

resen atanan kişiler iliçinde 3 yıla tabii değil her atama döneminde tayin isteyebilir özür gurunda da isteyeceksiniz bu işin yolu bu ve gayet adaletli bence

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