Norm fazlası resen il geneli atama

arkadaşlar Kayseri'de maalesef hiçbir kolaylık gösterilmeden herkesi her yere dağıtmışlar. Evli olup eşi de memur olanlar şimdi ne yapacak? bu nasıl bir adalet?

arkadaşlar Kayseri'de maalesef hiçbir kolaylık gösterilmeden herkesi her yere dağıtmışlar. Evli olup eşi de memur olanlar şimdi ne yapacak? bu nasıl bir adalet?