Kitap okumakla zengin olunsa idi şu anda Türkiye?nin en zengin insanlarından birisi olmam gerekirdi.

Şahsi kitaplığımda binin üzerinde kitap var. İPad?imde ve laptopumda da aynı şekilde. Hepsini de okudum. Ayrıca internet üzerinden okuduğum yüzlerce kitap, makale, araştırma yazısı var.

Soruyorsan hesabımda şu an sadece 300 lira var, kredi kartım yok. 1 milyon liraya yakında borcum var.

300 lira ile ayın 15?ini nasıl getireceğim onu düşünüyorum.