Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


26 Kasım 2024 23:16
Zenginlik

Zengin olmak istiyorum ve araştırma yapıyorum ama warren buffet ,bill gates ,elon musk gibi zenginler genellikle kitap okuyan ve birşeyler yapıp satan insanlar mesala warren buffet ilk önce coco cola satarak başlıyo yani birşeyler yaparak satarak bir yerlere gelmişler ve çok risk alıyorlar bunlar kitap okumaktan kaynaklimi üstte belirttiğim gibi zengin olmak istiyorum ama kitap okumuyorum ve onların hiçbirinin özelliğini taşımıyorum sizce ben zengin olurmuyum


Emree002
Aday Memur
26 Kasım 2024 23:17

Allah nasip ederse alim bile olursun


E.Kayı Han
Editor
26 Kasım 2024 23:47

Kitap okumakla zengin olunsa idi şu anda Türkiye?nin en zengin insanlarından birisi olmam gerekirdi.

Şahsi kitaplığımda binin üzerinde kitap var. İPad?imde ve laptopumda da aynı şekilde. Hepsini de okudum. Ayrıca internet üzerinden okuduğum yüzlerce kitap, makale, araştırma yazısı var.

Soruyorsan hesabımda şu an sadece 300 lira var, kredi kartım yok. 1 milyon liraya yakında borcum var.

300 lira ile ayın 15?ini nasıl getireceğim onu düşünüyorum.

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