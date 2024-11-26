Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2024 23:17
önlisans mezunuyum devlette iş bakıyorum
önlisans mezunuyum uzun yıllar özel hastanelerde çalıştım devlette çalışmak istiyorum ama kpss şartı diyorlar tanıdık devreye sokuyoruz hala Cvp yok bilgisi olan var mı ?

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