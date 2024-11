Meslek Hatıraları/Bir Emeklinin Günlüğü..

Görevde olduğum yıllardı.. Yoğun,yorucu ve buna mukabil monoton bir hayatım vardı.. Özel veya sosyal hayat siz de tahmin edebilirsiniz ki yok denecek kadar azdı.. Genelde iş ve işyeri ekseninde devam edip giden bir düzenim söz konusu idi.. Yine de mümkün mertebe kendime özen gösteriyor,dikkat ediyor ve iş haricinde de olabildiğince varlık göstermeye çalışıyordum.. İlk zamanlar açıkçası pek aklımda değil.. Hatırımda kalanlar sadece yoğun iş temposu, uyku ve sınavlara hazırlık noktasında.. Sonraki tayin olduğum yerde de hatırımda kalan pek bir şey olduğunu söyleyemem.. Bir an önce bitse de dönsek modunda olduğumu ifade edebilirim kısaca ve özetle.. Evet.. Fakat son zamanlar başka.. Son zamanlar veya son çalıştığım yer benim için çok farklı ve özel.. Her ne kadar sıradan gibi görünse de gerçekte bambaşka ve sıradışı olduğunu düşünüyorum.. Özellikle emekli olmadan önceki son senem bir hayli ilginç, enteresan ve düşündürücü.. Normal şeyler yaşamadığımı düşünüyorum.. Veya öyle hissediyordum.. Bilemiyorum.. Ruh halim veya psikolojim hiç normal değildi.. Hatta bu durumun farkında dahi değildim.. Evet.. Dışarıdan bakıldığında şüphesiz anormal olarak kabul edilecek veya değerlendirilecek olan bu haller bana gayet normal ve tabii geliyordu.. Her şey o kadar anlamlı,birbiri ile bağlantılı ve makul idi ki.. Hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu.. Peşi sıra devam eden hadiseler zincirinde her şey bana olağan veya olması gerektiği gibi geliyordu.. Evet.. Sıradışılık içinde her şey ve her yaşanan bana sıradan geliyordu.. Sürekli kendimi dinliyordum.. Bunu çok iyi hatırlıyorum.. Sanki benim ile devamlı surette sohbet eden ve ne yapmam, nasıl bir yol izlemem gerektiğini sürekli söyleyen veya tavsiye veren biri vardı.. Onu dinliyordum.. Bilerek veya bilmeyerek.. Her şeyin farkında idim ve neler olup bittiği konusunda her şeyden haberdardım.. Buna rağmen sesimi çıkarmıyor ve sabırla bekliyordum.. Bir gün bir açıklamaya denk geldim.. Bir haber.. Haberin içeriğinden birilerinin içinde bulunduğum durumdan haberinin olduğunu ve birtakım mesajlar gönderdiğini fark ettim veya düşündüm.. Üstü kapalı,ima yollu kullanılan ifadeler.. Sonra aynı kişinin aradan bir süre geçtikten sonra yine öncekine benzer fakat biraz daha farklı açıklamalarını okudum.. Bu arada bazı önemli hadiseler de yaşandı.. Bahsettiğim açıklamalarla örtüşen,onu destekleyen veya onlara paralel gelişmeler idi.. Ben hala sabırla bekliyorum.. Bu süreç içerisinde de günceli hep takip etmeye çalışıyor veya özen gösteriyordum.. Ve nihayet beklenen an geldi.. Tarih belirtmek istemiyorum.. Önemli olmadığını düşünüyorum.. Çalıştığım yerde önemli bir hadise yaşandı.. Bir engelleme.. Bu arada ben her şeyden veya her yaşanandan kendime ait izler bulmaya çalışıyordum.. Artık o ruh hali içinde idim.. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum.. Evet.. Derken işte bu engelleme olayının peşinden yerel bir idarecinin açıklamasını hatırlıyorum.. İlginç bir şekilde şahsıma üstü örtülü mesajlar gönderdiğini düşünüyorum.. Bana o kadar kesin geliyordu ki.. Hiç tereddüt etmiyordum.. Ve birkaç gün sonra da genel idareden sorumlu diyebileceğimiz başkaca bir makam sahibi bu olay üzerinden yine şahsıma,haliyle üstü kapalı sözler sarf ettiği hissine kapıldığımı hatırlıyorum.. Görüntü de bu olay eleştiriliyordu fakat gerçek çok başkaydı.. Sanki muhatap bendim ve bir süre içinde cevap vermem isteniyordu.. Halbuki bir şeyler yazmama konusunda kesin bir karar almıştım.. Fakat dayanamadım.. Ve cevabımı yine aynı kanal üzerinden ilettim.. Ve işte bu cevap her şeyin başlangıcı oldu.. Aniden şiddetli bir sağanak yağmurun belirdiğini veya başladığını hatırlıyorum.. Ve uykuya dalıyorum.. Çok enteresan.. Akabinde de artık nerede ise her şeyden bana ait bir hisse çıkarıyordum.. Her şeyden bir iz buluyordum.. Bu arada muhatap artık ben olduğum için çeşitli yerlerde ve farklı tarihlerde birtakım görüşmeler de oldu.. Uzaktan ve habersiz.. Bu hal bu şekilde yaklaşık 6 ay kadar devam etti.. Ben farkında olmadan kendimi artık dünyanın merkezinde gibi hissediyordum.. Hatta kazandığımı da düşünüyordum.. Çünkü bana bir kumpas veya komplo kurulduğunu düşünüyordum ve ben ustaca ama bilinçsizce her defasında kendimi korumayı başarıyordum.. Ve derken o an geldi.. Bir gece mesaisi.. Yine bu düşünceler etrafında gezerken ve vakti de nasıl geçireceğim diye düşünürken aniden bir karar aldım.. 3 saatlik zamanımı alan bu kararın akabinde garip duygular hissettiğimi anladım.. Sanki benden bahsediyordu ve bana veya benim üstümden bir başkasına soru soruyordu veya mesaj gönderiyordu.. Aslında ilk başta pek anlayamadım.. Ta ki o kişi bana bir şeyleri hatırlatana kadar.. Gece yarısı gelen bir telefon ve cevapsız konuşmalar.. Falanca yerde ve zamanda meydana gelen olay.. Ve akabinde tez zamanda huzura kavuşturacağız kabilinden açıklamalar.. Artık sonrasını hatırlayamıyorum.. Emeklilik süreci.. İşte bütün bu yazdıklarım bana o kadar gerçekçi ve kesin görünüyordu ki farklı bir ihtimale asla imkan vermiyordum.. Ve hala da öyle.. Fakat bozulan,alt üst olan ruh halini de göz önünde bulunduruyorum ve değerlendiriyorum.. Vesselam..

Görevde olduğum yıllardı.. Yoğun,yorucu ve buna mukabil monoton bir hayatım vardı.. Özel veya sosyal hayat siz de tahmin edebilirsiniz ki yok denecek kadar azdı.. Genelde iş ve işyeri ekseninde devam edip giden bir düzenim söz konusu idi.. Yine de mümkün mertebe kendime özen gösteriyor,dikkat ediyor ve iş haricinde de olabildiğince varlık göstermeye çalışıyordum.. İlk zamanlar açıkçası pek aklımda değil.. Hatırımda kalanlar sadece yoğun iş temposu, uyku ve sınavlara hazırlık noktasında.. Sonraki tayin olduğum yerde de hatırımda kalan pek bir şey olduğunu söyleyemem.. Bir an önce bitse de dönsek modunda olduğumu ifade edebilirim kısaca ve özetle.. Evet.. Fakat son zamanlar başka.. Son zamanlar veya son çalıştığım yer benim için çok farklı ve özel.. Her ne kadar sıradan gibi görünse de gerçekte bambaşka ve sıradışı olduğunu düşünüyorum.. Özellikle emekli olmadan önceki son senem bir hayli ilginç, enteresan ve düşündürücü.. Normal şeyler yaşamadığımı düşünüyorum.. Veya öyle hissediyordum.. Bilemiyorum.. Ruh halim veya psikolojim hiç normal değildi.. Hatta bu durumun farkında dahi değildim.. Evet.. Dışarıdan bakıldığında şüphesiz anormal olarak kabul edilecek veya değerlendirilecek olan bu haller bana gayet normal ve tabii geliyordu.. Her şey o kadar anlamlı,birbiri ile bağlantılı ve makul idi ki.. Hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu.. Peşi sıra devam eden hadiseler zincirinde her şey bana olağan veya olması gerektiği gibi geliyordu.. Evet.. Sıradışılık içinde her şey ve her yaşanan bana sıradan geliyordu.. Sürekli kendimi dinliyordum.. Bunu çok iyi hatırlıyorum.. Sanki benim ile devamlı surette sohbet eden ve ne yapmam, nasıl bir yol izlemem gerektiğini sürekli söyleyen veya tavsiye veren biri vardı.. Onu dinliyordum.. Bilerek veya bilmeyerek.. Her şeyin farkında idim ve neler olup bittiği konusunda her şeyden haberdardım.. Buna rağmen sesimi çıkarmıyor ve sabırla bekliyordum.. Bir gün bir açıklamaya denk geldim.. Bir haber.. Haberin içeriğinden birilerinin içinde bulunduğum durumdan haberinin olduğunu ve birtakım mesajlar gönderdiğini fark ettim veya düşündüm.. Üstü kapalı,ima yollu kullanılan ifadeler.. Sonra aynı kişinin aradan bir süre geçtikten sonra yine öncekine benzer fakat biraz daha farklı açıklamalarını okudum.. Bu arada bazı önemli hadiseler de yaşandı.. Bahsettiğim açıklamalarla örtüşen,onu destekleyen veya onlara paralel gelişmeler idi.. Ben hala sabırla bekliyorum.. Bu süreç içerisinde de günceli hep takip etmeye çalışıyor veya özen gösteriyordum.. Ve nihayet beklenen an geldi.. Tarih belirtmek istemiyorum.. Önemli olmadığını düşünüyorum.. Çalıştığım yerde önemli bir hadise yaşandı.. Bir engelleme.. Bu arada ben her şeyden veya her yaşanandan kendime ait izler bulmaya çalışıyordum.. Artık o ruh hali içinde idim.. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum.. Evet.. Derken işte bu engelleme olayının peşinden yerel bir idarecinin açıklamasını hatırlıyorum.. İlginç bir şekilde şahsıma üstü örtülü mesajlar gönderdiğini düşünüyorum.. Bana o kadar kesin geliyordu ki.. Hiç tereddüt etmiyordum.. Ve birkaç gün sonra da genel idareden sorumlu diyebileceğimiz başkaca bir makam sahibi bu olay üzerinden yine şahsıma,haliyle üstü kapalı sözler sarf ettiği hissine kapıldığımı hatırlıyorum.. Görüntü de bu olay eleştiriliyordu fakat gerçek çok başkaydı.. Sanki muhatap bendim ve bir süre içinde cevap vermem isteniyordu.. Halbuki bir şeyler yazmama konusunda kesin bir karar almıştım.. Fakat dayanamadım.. Ve cevabımı yine aynı kanal üzerinden ilettim.. Ve işte bu cevap her şeyin başlangıcı oldu.. Aniden şiddetli bir sağanak yağmurun belirdiğini veya başladığını hatırlıyorum.. Ve uykuya dalıyorum.. Çok enteresan.. Akabinde de artık nerede ise her şeyden bana ait bir hisse çıkarıyordum.. Her şeyden bir iz buluyordum.. Bu arada muhatap artık ben olduğum için çeşitli yerlerde ve farklı tarihlerde birtakım görüşmeler de oldu.. Uzaktan ve habersiz.. Bu hal bu şekilde yaklaşık 6 ay kadar devam etti.. Ben farkında olmadan kendimi artık dünyanın merkezinde gibi hissediyordum.. Hatta kazandığımı da düşünüyordum.. Çünkü bana bir kumpas veya komplo kurulduğunu düşünüyordum ve ben ustaca ama bilinçsizce her defasında kendimi korumayı başarıyordum.. Ve derken o an geldi.. Bir gece mesaisi.. Yine bu düşünceler etrafında gezerken ve vakti de nasıl geçireceğim diye düşünürken aniden bir karar aldım.. 3 saatlik zamanımı alan bu kararın akabinde garip duygular hissettiğimi anladım.. Sanki benden bahsediyordu ve bana veya benim üstümden bir başkasına soru soruyordu veya mesaj gönderiyordu.. Aslında ilk başta pek anlayamadım.. Ta ki o kişi bana bir şeyleri hatırlatana kadar.. Gece yarısı gelen bir telefon ve cevapsız konuşmalar.. Falanca yerde ve zamanda meydana gelen olay.. Ve akabinde tez zamanda huzura kavuşturacağız kabilinden açıklamalar.. Artık sonrasını hatırlayamıyorum.. Emeklilik süreci.. İşte bütün bu yazdıklarım bana o kadar gerçekçi ve kesin görünüyordu ki farklı bir ihtimale asla imkan vermiyordum.. Ve hala da öyle.. Fakat bozulan,alt üst olan ruh halini de göz önünde bulunduruyorum ve değerlendiriyorum.. Vesselam..