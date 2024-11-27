KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Kasım 2024 02:56
Van - Saray'a atananlar.

Arkadaşlar merhaba Van saray Ahmet nacar lisesine atandım bana saray ve Ahmet nacar lisesi hakkında bilgi verebilicek arkadaşlar var mi


m.r_f
Memur
27 Kasım 2024 08:50

Soğuk, Van'a uzak, İran'a yakın. Bol bol kar tatili yaparsın :D


psikolog6525
Aday Memur
27 Kasım 2024 08:56

ÖNCELİKLE HAYIRLI OLSUN HOCAM, LİSE HAKKINDA BİLGİM YOK AMA İLÇEVAN MERKEZE YAKLAŞIK OLARAK 75-80 KM CİVARI , İRAN SINIRINDA BİR İLÇE, KIŞI ÇETİN GEÇİYOR, BEN GÜRPINARDA GÖREV YAPIYORUM AMA SARAY A DA BİR KAÇ KEZ GİTTİM. ÖZELLİKLE SORMAK İSTEDİĞİNİZ HUSUS VARSA YARDIMCI OLABİLDİĞİM KADAR OLURUM.


ayşecavus1
Aday Memur
27 Kasım 2024 19:56

Hocam ev filan nasıl oluyor kiralık baktım internetten zor gibi ordaki görevliler merkezden mi git gel yapıyor


poseidon911
Aday Memur
27 Kasım 2024 21:40
Hocam bende sarayda görev yapıyordum geçen sene ama ıpekyolunda kalıyordum git gel yapan öğretmen servisi var hiç orda kalmayın
ayşecavus1, Dün

Hocam ev filan nasıl oluyor kiralık baktım internetten zor gibi ordaki görevliler merkezden mi git gel yapıyor


psikolog6525
Aday Memur
28 Kasım 2024 08:44

Ayşe hocam, merkezde kalacaksınız mecbur, git gel olacak yani

Toplam 5 mesaj

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