Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Kasım 2024 06:28
Sağlık yönetmeliği

Merhaba kolay gelsin 5 yılık muhazzaf astsubay im MS şüphesi ile ilgili hastane den Mr çektim Beyaz lekeler ve lezyonlar olduğu söylendi net olmamak şartı ile MS şüphesi var araştırma hastanesi gidecem böyle olası Bir durum mesleğimi nasıl etkiler teşekkür ederim

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