Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2024 09:10
Van'a yeni atanan öğretmenlerim soru sorabilirsiniz

Öncelikle hepiniz için hayırlı olsun, Van a ataması gerçekleşip Van hakkında sorusu olan hocalarıma yardımcı olabilirim.


bahçesaray
Memur
27 Kasım 2024 09:30
Bahçesaray a düşenleri tebrik ediyorum.

psikolog6525
Aday Memur
27 Kasım 2024 09:31

:) :)

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