Komisyon PGM'ye gönderilen talebi reddebilir mi ?

Arkadaşlar selamlar herkese.

Eşim ile ben zabıt katibiyiz. Eşim yanıma gelmek için talepte bulundu. Komisyon personel yetersizliği nedeniyle muvaffakat vermedi. PGM reddetti talebi. Eşim tekrar talepte bulundu. Bu sefer komisyon PGM'ye göndermeden daha önce değerlendirildiği için kendisi reddetti.

Böyle bir şey olabilir mi ? Talebi PGM'ye göndermek zorunda değil mi ?