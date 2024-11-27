Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2024 09:12
Komisyon PGM'ye gönderilen talebi reddebilir mi ?

Arkadaşlar selamlar herkese.

Eşim ile ben zabıt katibiyiz. Eşim yanıma gelmek için talepte bulundu. Komisyon personel yetersizliği nedeniyle muvaffakat vermedi. PGM reddetti talebi. Eşim tekrar talepte bulundu. Bu sefer komisyon PGM'ye göndermeden daha önce değerlendirildiği için kendisi reddetti.

Böyle bir şey olabilir mi ? Talebi PGM'ye göndermek zorunda değil mi ?


E.Kayı Han
Editor
27 Kasım 2024 09:14

Bakanlık muhabere aracılığı ile gönderin.


BursaOnur
27 Kasım 2024 09:15

taşra adliyesinde eşim, taşradan bakanlık muhabere ile gönderildi talebi. Komisyon da pgm ye göndermeden "daha önce pgm tarafından reddildi" diyerek geri göndermiş talebi.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Bakanlık muhabere aracılığı ile gönderin.


E.Kayı Han
Editor
27 Kasım 2024 09:19

Komisyonu aracı kılmasın direkt pgmye yazsınlar. Yapılmayacak şey değil yani. Yazabilirler.

BursaOnur, 2 saat önce

taşra adliyesinde eşim, taşradan bakanlık muhabere ile gönderildi talebi. Komisyon da pgm ye göndermeden "daha önce pgm tarafından reddildi" diyerek geri göndermiş talebi.


E.Kayı Han
Editor
27 Kasım 2024 09:20

Onları ne ilgilendiriyormuş daha önce reddedilmiş ama şimdi kabul edecek belki. Adamını buldum işimi halledecek. Bu komisyonları bazen gerçekten anlamakta zorlanıyorum.

BursaOnur, 2 saat önce

taşra adliyesinde eşim, taşradan bakanlık muhabere ile gönderildi talebi. Komisyon da pgm ye göndermeden "daha önce pgm tarafından reddildi" diyerek geri göndermiş talebi.


katip1988
Şef
27 Kasım 2024 09:28

benim dilekçeyi hiç gondermemişlerdi. 2 sene sonra öğrendim gönderilmedigini, kraldan çok kralcılar var bu teşkilatta maalesef. özelden yazarsan birkac taktik vereyim kardeşim. buraya yazmak istemiyorum ağzımı bozacagim yoksa


BursaOnur
27 Kasım 2024 10:02

yaa bu işin bi yaptırımı yok mu ? şikayet edilecek bir yer yok mu acaba ?

E.Kayı Han, 2 saat önce

Onları ne ilgilendiriyormuş daha önce reddedilmiş ama şimdi kabul edecek belki. Adamını buldum işimi halledecek. Bu komisyonları bazen gerçekten anlamakta zorlanıyorum.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
27 Kasım 2024 10:22

Kaç gün arayla aynı talebi yaptın? Posta yoluyla doğrudan bakanlığa dilekçe gönderilebilir. Dilekçeye de yazarsın daha önce verdiğim dilekçemi komisyon göndermedi diye rezil olurlar.


BursaOnur
27 Kasım 2024 10:45

aynen öyle yapıcaz dostum. Teşekkür ederim.

İsmi Lazım Deil, 50 dk. önce

Kaç gün arayla aynı talebi yaptın? Posta yoluyla doğrudan bakanlığa dilekçe gönderilebilir. Dilekçeye de yazarsın daha önce verdiğim dilekçemi komisyon göndermedi diye rezil olurlar.


BursaOnur
27 Kasım 2024 10:46

personel eksikliği nedeniyle aile birliği personelin eksik olduğu adliyede sağlanır gibi bir madde var. Ancak eşim benim olduğum adliyede görev yapmak istiyor. Bu red kararını nasıl değiştirebiliriz fikri olan var mı allah rızası için çok mağdur olduk 2 kira veriyoruz psikolojik olarak da ekonomik olarak da çöktük

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