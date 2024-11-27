Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2024 09:25
27 kasım

24 yıl önce bugün göreve başlayan tüm mesai arkadaslarımın yıl dönümlerini kutluyorum emekli olan arkadaslarıma emeklilik hayatlarında sağlık ve başarı diliyorum

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