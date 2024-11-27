KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Kasım 2024 09:38
Şeker Fabrikaları Sözleşmeli Personel Alımı

Arkadaşlar merhaba. Şeker fabrikalarında çalışma şartları, maddi haklar, yan haklar konusunda bilgisi olanlar yazabilir mi ? Makine müh için önerir misiniz ? vardiya 12 ay oluyor mu, kurumu önerir misiniz ?


Legolaskaracı
Memur
27 Kasım 2024 10:10
j

bugileme
Aday Memur
27 Kasım 2024 10:50

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