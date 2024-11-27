Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2024 09:50
Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişmiş
Arkadaşlar yönetmelik değişmiş, alt üst bölge tayinleri ile ilgili nasıl bir değişiklik var anlayan var mı

Elif.18
Aday Memur
27 Kasım 2024 10:20
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