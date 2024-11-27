Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2024 10:18
acil yardım

arkadaşlar iller arası yer değiştirme ile ataması yapılan personel 1 yıl dolduktan sonra bölge hizmet gruplarına göre ataması yapılabilir mi.

yönetmeliğin 26. maddesinde yer alan ''İlgililerin bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır.'' ifadesi bu durumu destekliyor mu. bilen varsa cevap verebilir mi.

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