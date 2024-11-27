Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Kasım 2024 10:49
İlave 1 derece

Gih sınıfındakiler için özeldeki çalışmaları yok sayıyorlar. Acil ilave 1 derece verilmelidir

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