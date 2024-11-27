Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2024 11:25
Personel eksikliği nedeniyle eş durumu tayin talebi red olur mu ?

Arkadaşlar selamlar.

Eşim benim olduğum adliyeye gelmek için eş durum tayin talebinde bulundu. Ancak komisyon personel eksikliği nedeniyle muvaffakat vermedi ve PGM talebi reddetti.

Ben eşimin olduğu adliyede 5 sene çalıştım ve bu sene havuz tayini ile başka bir adliyeye tayin oldum. Tekrar geri dönmek istemiyorum.

Dava açsak kazanır mıyız ?

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