Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Kasım 2024 12:17
kentsel dönüşüm başkanlığı
Arkadaşlar merhaba kentsel dönüşüm çevre ve sehircilige mi bağlı yoksa kendi bünyesinde özerk bir kurum mu tayin var mıdır yoksa kadrolar çakılı mı?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimGençlik ve Spor bakanlığı Yurt yönetim personeliTarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)DSİ, Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlananlar Platformu.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki Fizyoterapistler

Sözlük

gelmezsen gelme 1 sözlükte açtığım ilk konu 3 tanrı denklemi 1 bahar dizisi 2 ev topuzu 3 araba kullanan kadınlar 2 tarafını seç 1 günaydın sözlük 3 korku inşa etmek 1 elalem 2

Son Haberler

Kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri kanala uçtu: 2 yaralıBorsa günün ilk yarısında yükseldiMehmet Ali Erbil hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı4 kurum toplamda 1218 personel almak için ilana çıktıSıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler kabul edildi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi