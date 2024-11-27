KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Kasım 2024 12:18
kentsel dönüşüm başkanlığı
Arkadaşlar merhaba kentsel dönüşüm çevre ve sehircilige mi bağlı yoksa kendi bünyesinde özerk bir kurum mu tayin var mıdır yoksa kadrolar çakılı mı?

Çok Yazılan Konular

Oran kalkinma ajansi2024/2 merkezi atama sayısıyla alakali1. dereceden yakının maaşına haciz memurluğa engel mi?Merkezi Atamadan Sonra Unvan Değişikliği?Dhmi apron memurluğuAlım yapmasını beklediğiniz kurumlar neler?Ekonometri lisans bölümü atanma durumu nedirKPPS Birincisi Olmak.dış işleri ilanına başvuracak var mı?Şeker Fabrikaları Sözleşmeli Personel Alımı

Sözlük

ucuz hayatlar ülkesi 3 Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 1 eskiden sözlükte gün yapılması 3 biyografi 1 yeni başlayanlar için yalan 1 ev topuzu 3 yargı dağıtmak 1 Bugün olanlar 1 çift kişilikli insan 1 moralin bozulması 3

Son Haberler

Kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri kanala uçtu: 2 yaralıBorsa günün ilk yarısında yükseldiMehmet Ali Erbil hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı4 kurum toplamda 1218 personel almak için ilana çıktıSıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler kabul edildi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi