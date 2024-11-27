kentsel dönüşüm başkanlığı

Arkadaşlar merhaba kentsel dönüşüm çevre ve sehircilige mi bağlı yoksa kendi bünyesinde özerk bir kurum mu tayin var mıdır yoksa kadrolar çakılı mı?

Arkadaşlar merhaba kentsel dönüşüm çevre ve sehircilige mi bağlı yoksa kendi bünyesinde özerk bir kurum mu tayin var mıdır yoksa kadrolar çakılı mı?