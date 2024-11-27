Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2024 12:55
Yeşil Pasaport hk.

Herkese selamlar, ailem aracılığıyla yeşil pasaport talebinde bulunacağız. gerekli evraklar arasında öğrenci belgesi de şart olarak sunulmuş, e-devletten alınan aktif öğrenci belgesi yeterli midir? yoksa bağlı olduğum üniversiteden ıslak imzalı bir şekilde almam mı gerekir bilgi verirseniz sevinirim hocalarım.

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