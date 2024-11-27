Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


27 Kasım 2024 13:19
KİT ve Üniversiteler Hakkında

Merhaba arkadaşlar. Ben bilgisayar mühendisliği bölümü mezunuyum. 19 Aralıkta 2024/2 dönemi merkezi atama başvuruları başlayacak. Bildiğiniz gibi KİT kurumları ve bazı üniversiteler mühendis kadrosu açıyorlar. Ben yapacağım tercihlerde KİT kurumlarını ilk sıralara yazmayı ve en sonlara da üniversiteleri yazmayı düşünüyorum. Fakat forumda araştırma yapınca üniversiteleri kötüleyen birçok yoruma denk geldim ve kafamda soru işaretleri oluştu. Acaba sadece KİT kurumlarını yazıp üniversiteleri yazmayayım mı? Bu şekilde yaparsam eğer KİT kurumları gelmezse boşta kalacağım. Bir sonraki atama dönemi Temmuza geliyor ve 5 aydan fazla beklemiş olacağım. Siz ne düşünüyorsunuz, siz olsanız ne yapardınız?

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