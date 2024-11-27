KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Kasım 2024 13:32
10 katı kuralı kalktı
arkadaşlar biliyoruz ki bu yıl sutasakta 10 katı kuralı kalktı, başvuru yapan herkesi nasıl eleyecekler? düşük puanlıların önü açıldı bu sayede

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