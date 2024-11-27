Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2024 15:05
Mudur Yard Yan Ödeme Puani nedir

Yan ödeme konusunda degisik miktarlar var..

Özel egitim alt-sınıf olan Ortaokulda çalışan mudur yardimcisinin yan ödeme puanı nedir..

Bilen arkadaşlar cevaplayabilir mı.

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