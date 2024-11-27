Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2024 15:10
yarı zamanlı çalışma

4-A kadrolu hemşire doğum sebebiyle 2 yıl ücretsiz kullandı. Ücretsiz izin bittikten sonra yarı zamanlı çalışabilir mi? Eğer mümkünse ne yapmamız gerekir?

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