Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2024 15:13
Tayin sonrası rapor

Sağlık durumundan tayinim çıktı çalıştığım hastaneden ayrılışım yapıldi. Tayinimin çıktığı hastane kayıt için gittiğimde istirahat raporum olduğu için kaydımı yapamayacaklarını söylediler? Bu nasıl olabilir? Böyle bir şey mi var? İl sağlık müdürlüğüne sormuştum bir sorun olmayacağını söylemişti.

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