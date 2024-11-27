Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Kasım 2024 16:31
Emniyetten gümrük muhafaza memurluğuna geçiş

Kurumlar arası geçiş ile muvaffakiyeti ve geçeceğimiz kurumu ayarladık diyelim. Emniyetten Gümrük muhafaza memurluğuna geçiş yapsak iyimi yaparız kötümü. Maddi imkanları iyi diye duydum. en azından kafamızda rahat eder

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