Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


27 Kasım 2024 16:43
Arşiv soruşturması

İyi günler ben Gazi üniversitesine teknisyen olarak atandım ve evraklarımı 8 ekimde kuruma teslim ettim ancak halen bir geri dönüş almadım. Öncesinde üvey babamla kavgamdan dolayı basit yaralamadan hagb aldım sonuç olumsuz olabilir mi? Olmaz ise tahmini ne kadar daha beklemem gerekir. Ankarada ikamet etmekteyim.

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