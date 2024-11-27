Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Kasım 2024 16:53
TSK MUVAZZAF ASTSUBAY Harita Teknisyeni

Merhabalar

K.K.K MUVAZZAF ASTSUBAY Harita Teknisyeni ne iş yapar Askeri personel gibi arazide mi yoksa Harita Genel Müdürlüğünde harita çizim işimi yapar bilgisi olan paylaşırsa sevinirim

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