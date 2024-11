Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Avantaj-Dezavantajları

Herkese iyi günler diliyorum. 23 Kasım atamaları kapsamında Özel Eğitim Öğretmeni olarak RAM'a atandım. Bana daha çok hitap ettiği için tercihlerde de çoğu okuldan önce yazdım. Şu an pek çok meslektaşım doğal olarak neden okul yazmadın vs. tarzı serzenişlerde bulunuyor. Ben yaptığım tercihten asla pişman değilim ancak bilmek açısından bu avantaj ve dezavantaj mevzularını daha önce bu kurumda çalışmış hocalarım veyahut bu kurum hakkında bilgi sahibi olan hocalarımdan dinlemek isterim. (ek ders,tatil,sınav görevi, il dışı tayin, okula geçme vs.)