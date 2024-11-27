Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Kasım 2024 17:00
LOJMAN ÇOCUK PUANI
Merhaba, yakın zamanda bebeğim doğdu, lojman puanı artırmak için hemen mi güncelleme yapmalıyım, yoksa yılbaşında güncelletmem daha mı mantıklı olur ? yeni yılda bekleme süresi puanı lojman büro tarafından otomatik mi güncellenir yoksa biz tekrar mı hesaplatmamız gerekir, teşekkürler

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