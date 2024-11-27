LOJMAN ÇOCUK PUANI

Merhaba, yakın zamanda bebeğim doğdu, lojman puanı artırmak için hemen mi güncelleme yapmalıyım, yoksa yılbaşında güncelletmem daha mı mantıklı olur ? yeni yılda bekleme süresi puanı lojman büro tarafından otomatik mi güncellenir yoksa biz tekrar mı hesaplatmamız gerekir, teşekkürler

Merhaba, yakın zamanda bebeğim doğdu, lojman puanı artırmak için hemen mi güncelleme yapmalıyım, yoksa yılbaşında güncelletmem daha mı mantıklı olur ? yeni yılda bekleme süresi puanı lojman büro tarafından otomatik mi güncellenir yoksa biz tekrar mı hesaplatmamız gerekir, teşekkürler